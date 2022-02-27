إصابة سيدة بحالة اختناق في حريق شقة سكنية بدمياط

أصيبت سيدة بحالة اختناق إثر حريق اندلع داخل شقة سكنية بالدور الرابع بأحد العقارات الكائنة بمنطقة البصايلة التابعة للوحدة المحلية بالخياطة بمركز دمياط.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة، وتمكنت سيارتا إطفاء من إخماد الحريق بعدما التهم محتويات الشقة بالكامل.

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة

وقامت شركة كهرباء شمال دمياط بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة بعد ارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من الأسلاك الكهربائية الهوائية بالشارع.

ماس كهربائي السبب

وأكدت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي اندلع بكبس الكهرباء وامتدت النيران لتلتهم محتويات الشقة، كما تبين أن الحريق نشب في منزل مكون من 4 طوابق الحريق اندلع في الدور الرابع، وتسبب الحريق في إصابة سيدة تدعى «سحر محمد الطحاوي» 37 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في سبب الحريق.

التصريح بدفن شاب تخلص من حياته

وفى سياق متصل صرحت النيابة العامة بدفن جثمان محمود صلاح الزيات، 22 سنة، نجار، ومقيم بقرة البصارطة بعدما تخلص من حياته، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وأكدت التحريات أن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية بسبب مشكلات عائلية، وكان ينام بمفرده في غرفة أسفل منزله، وعُثر عليه صباح اليوم جثة هامدة معلقة في سقف حجرته بواسطة ملاية سرير.