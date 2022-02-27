رئيس وزراء بريطانيا: 140 مليون جنيه إسترليني مساعدات لأوكرانيا في 2022

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ترسل 40 مليون جنيه إسترليني إضافية من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يساعد التمويل وكالات الإغاثة ويوفر الوصول إلى الإمدادات الطبية مثل الأدوية والحقن والضمادات وحزم العناية بالجروح وغيرها من الضروريات الأساسية، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء البريطاني: «شهد العالم في الأيام الأخيرة، مشاهد مذهلة من الشجاعة والبطولة من قبل الشعب الأوكراني ردًا على أولئك الذين يسعون إلى طمس حريتهم بالقوة، والمملكة المتحدة لن تدير ظهرها في وقت حاجة أوكرانيا، ونحن نقدم كل الدعم الاقتصادي والعسكري الذي نستطيعه لمساعدة هؤلاء الأوكرانيين الذين يخاطرون بكل شيء لحماية بلدهم».

140 مليون جنيه إسترليني مساعدات لأوكرانيا

وأكد جونسون تعهد الحكومة البريطانية بتقديم 140 مليون جنيه إسترليني كمساعدات لأوكرانيا هذا العام، وعرضت ضمان قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، كما تعهدت مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى بمواصلة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية.

وقال جونسون، الذي التقى بقادة المجتمع الأوكراني في كنيسة بلندن اليوم الأحد، إن أي شخص أوكراني مقيم في المملكة المتحدة يكون قادرًا على إحضار أفراد الأسرة المباشرين من أوكرانيا.

مساعدات عسكرية من السويد

ومن جهة أخرى، أعلنت السويد أنها تقدم مساعدات عسكرية بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات والخوذات والدروع الواقية من الرصاص إلى أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها أسلحة إلى بلد في حالة نزاع مسلح منذ غزو الاتحاد السوفيتي لفنلندا عام 1939، بحسب ماجدالينا أندرسون، رئيسة الوزراء.

وتقترح السويد الآن تقديم دعم مباشر للقوات المسلحة الأوكرانية، وقالت أندرسون: «المساعدات تشمل 135 ألف حصة ميدانية و5000 خوذة و5000 درع جسدي و5000 سلاح مضاد للدبابات».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلجيكا تعتزم إرسال آلاف الرشاشات ومئات قاذفات القنابل المضادة للدبابات لبلاده، وفي غضون ذلك، أعلنت ألمانيا أمس إرسالها أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا، في تراجع كبير عن سياستها المتمثلة في عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع.