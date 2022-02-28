من هو فيلادمير بوتين صاحب أطول فترة حكم بعد ستالين

أصبح الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين حديث العالم يوميًا، بسبب قراره بالهجوم على أوكرانيا، والذى يأتي بعد قراره بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، فمن هو فيلاديمير بوتين الرئيس الروسي؟

معلومات عن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

- يبلغ من العمر 69 عامًا.

- ولد في 7 أكتوبر عام 1952.

-بدأ بوتين مساره في العمل السياسي أوائل التسعينيات.

- عمل ضمن كبار مساعدي أناتولي سوبتشاك، عمدة سانت بطرسبرج والذي كان قبل ذلك أحد أساتذة بوتين في الجامعة.

- دخل بوتين الكرملين مديرًا لوكالة الأمن الفيدرالية عام 1997، وسرعان ما عُين رئيسًا للوزراء.

- جرى تعيين بوتين رئيسًا بالإنابة في ليلة رأس السنة عام 1999، عندما تنحى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين عن منصبه.

- مكث بوتين في السلطة منذ عام 1999.

- اضطر إلى شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012 حيث كان ممنوعًا بموجب الدستور الروسي من تولي فترة رئاسية ثالثة.

- عاد بوتين إلى سدة الحكم من خلال الفوز في انتخابات عام 2012 بأكثر من 66% من الأصوات، وسط اتهامات بحدوث عمليات تزوير شابت الاقتراع.

- وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية خلال القرن العشرين.

- انتقد توسع الناتو نحو الحدود الروسية منذ عام 1997.

- صار بوتين أطول زعيم روسي بقاءً في سدة الحكم منذ الديكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين الذي توفى في عام 1953.

-في عام 2020 أُجري استفتاء على إصلاحات دستورية منحت الرئيس بوتين فرصة البقاء في منصبه بعد انتهاء فترة رئاسته الرابعة في عام 2024.

- قد يمكث في الكرملين حتى عام 2036.

- عمل بوتين فى السابق جاسوسًا في وكالة الاستخبارات السوفيتية.

- كثير من مساعديه وأصدقائه المقربين على صلة أو كانوا على صلة في الماضي بالعمل الاستخباراتي.