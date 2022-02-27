واشنطن: ملتزمون بفرض عقوبات على احتياطات العملة في المركزي الروسي

أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها، التزامهم بفرض عقوبات على احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه يعملون على منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تمويل آلة الحرب.

المفوضية الأوروبية: الجيش الروسي يرتكب فظائع في أوكرانيا

وأضافت دير لاين: «مصممون على فرض تكلفة هائلة على روسيا بهدف عزلها من النظام المالي العالمي»، مشيرة إلى ان الجيش الروسي يرتكب فظائع في أوكرانيا على بعد كيلومترات من حدود أوروبا الشرقية

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن بوتين يضع دمار أوكرانيا نصب عينه ولكنه يدمر روسيا أيضا، موضحة: «سنمنع رجال الأعمال الروس من استخدام أموالهم». وتابعت دير لاين قائلة، إن عددا من البنوك الروسية سيزال من «نظام سويفت».

من جانبها، أعلنت السلطات الألمانية أن الحلفاء الغربيين اتفقوا على عقوبات مالية جديدة ضد روسيا، وقالت الحكومة الألمانية إنه سيتم استهداف مؤسسات وشخصيات روسية تدعم الحرب على أوكرانيا.

برلين: الحلفاء سيعزلون روسيا من نظام سويفت المالي

وأضافت الحكومة الألمانية أن الحلفاء وافقوا على الحد من قدرة البنك المركزي الروسي على دعم الروبل، مشيرة إلى أن الحلفاء سيعزلون روسيا من نظام سويفت المالي.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يجب تضييق الخناق المالي على الحكومة الروسية، موضحا أن الرئيس الروسي استغل الدبلوماسية كمسرحية.

وأضاف جونسون، أن بوتين، لم يكن ليغير مساره عن طريق الدبلوماسية، مشيرا إلى أيام مظلمة وقاتمة تنتظر أوكرانيا، موضحا: «سنفعل ما في وسعنا لمساعدتها». وتابع المسؤول البريطاني قائلا: «نحن بحاجة إلى تطبيق عقوبات اقتصادية أشد على روسيا بما فيها عزل موسكو من نظام سويفت».

جونسون: بريطانيا مستعدة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا

وأشار جونسون إلى أن الأمور لا تسير على الشكل الذي يريده بوتين، فالأوكرانيون يقاتلون ببسالة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا.

وفي فرنسا، أعلنت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، أن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون طالب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بإخراج القوات الروسية من بيلاروسيا.

وطلبت الولايات المتحدة من جديد، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، لبحث الوضع حول أوكرانيا، وقال مصدر مطلع، إنه تم إرسال الطلب وحسب الإجراءات سيعلن رئيس المجلس موعد الاجتماع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليبوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى مشروع قرار أمريكي ألباني في مجلس الأمن الدولي من أجل الدعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة

بدورها، قالت وزارة الخارجية المغربية مساء أمس السبت، إن الرباط تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة في بيان، إن المملكة المغربية تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية المغربية، أنها تشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

ميدانيا، قالت وسائل إعلام أوكرانية إن الروس نفذوا عمليات إنزال جوي جنوب غرب العاصمة «كييف»، فيما نقلت وسائل إعلام، عن عدة تقارير، أن القوات الروسية على وشك شن غارات جوية مكثفة على كييف.