التنمية المحلية: إزالة 10 آلاف تعد بالبناء.. واسترداد 6905 أفدنة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت يوم 6 فبراير الماضي.

ووفقا لبيان صحفي، أكد «شعراوي»، أنّ إجمالي عدد الإزالات على أملاك الدولة بلغ 10 آلاف و63 مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 1195 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 6905 أفدنة.

عدم التهاون في استرداد حق الدولة

وأكد الوزير التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وكشف التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات، وكانت أكثر المحافظات عددا في إزالات المباني المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع، وبنى سويف بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع، وأسيوط بعدد 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع، والأقصر بعدد 491 مبنى على مساحة 87ألف متر مربع، وتصدرت محافظة الجيزة بإزالة تعديات بمساحة 3708 أفدنة، والوادي الجديد بمساحة 1638فدانًا، والشرقية بمساحة 945 فدانًا.

تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19

و شدّد الوزير على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 والتي ستبدأ في الفترة من 6 إلى 26 مارس 2022 مؤكدًا أنّ الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف «شعراوي»، إلى أنّ الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أنّ غرفة العمليات بالوزارة تتابع منذ بدء الموجة الـ19 وبصورة يومية موقف تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة، وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

التركيز على إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

وطالب الوزير، المحافظين باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19، بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .