رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: المواطنون أصابتهم حالة من الفزع

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، عن تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، خلال الوقت الراهن، موضحا أن الوضع الحالي داخل أوكرانيا، يشهد حالة من التوتر، وذلك عقب سماع دوي من القذائف الصباحية، التي أطلقت على مناطق متفرقة في أماكن مختلفة داخل المدن.

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن المواطنين أصابتهم حالة من الفزع، وذلك عقب استيقاظهم على صوت التفجيرات، الناتجة عن القذائف الصباحية، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر في الأرواح، سواء للمصريين أو الأوكرانيين.

غرفة عمليات مخصصة لمتابعة الوضع في أوكرانيا

وتابع أن هناك تعاون مستمر بين السفارة المصرية ووزارة الهجرة المصرية، على مدار 24 ساعة، ونحن حاليا في انتظار التعليمات، سواء بالإجلاء أو غيره، ولكن مع استمرار الوضع الحالي لا يوجد حل غير الإجلاء.

تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا

بينما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات، مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، وذلك خلال تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا، للوقوف معهم على آخر مستجدات، وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.

وأشارت وزيرة الهجرة، في بيان لها، إلى أن تحرك الوزارة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج، وفي إطار التوجيهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا، للتعرف على متطلباتهم خلال المرحلة الراهنة.