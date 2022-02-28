«الفودكا» الروسية في مرمى العقوبات الأمريكية.. اختفت من المتاجر

تواجه صناعة شراب «الفودكا» الروسية صعوبات كبيرة، مع تشديد العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على روسيا، إثر الأزمة التي اندلعت بين الجارتين الروسية والأوكرانية، بعد أن أمر حكام عدد من الولايات الأمريكية، متاجر الخمور التي تديرها الحكومة، بالتوقف عن بيع الفودكا الروسية الصنع والمشروبات الروحية المقطّرة، تضامنا مع الشعب الأوكراني.

إزالة المنتجات الروسية من أرفف المتاجر

وأصدر حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس الأمريكية، قرارا بإزالة جميع المنتجات الروسية من على أرفف متاجر البيع بالتجزئة، لينضم بذلك إلى حكام ولايات نيو هامبشاير وأوهايو وبنسلفانيا، في اتخاذ ما يعد إلى حد كبير لفتة رمزية لدعم أوكرانيا.

وغرّد «كوكس» عبر حسابه على تويتر: «سنقوم بدورنا ونقف إلى جانب أخواتنا وإخواننا في أوكرانيا، يوتا ستراجع جميع مشتريات الدولة للتحقق من وجود أي علامات روسية».

توقعات بتأثير طفيف على المبيعات الروسية

لكن من غير المحتمل أن يكون للمقاطعة تأثير ملموس، حيث جاء 1.2% فقط من واردات الفودكا من روسيا في النصف الأول من عام 2021، وفقًا لمجلس المشروبات الكحولية المقطر في الولايات المتحدة، الذي يتتبع مثل هذه البيانات.

وتظهر بيانات المجموعة أنّ الفودكا الروسية شكلت 18.5 مليون دولار فقط من إجمالي 1.4 مليار دولار من واردات الفودكا في الولايات المتحدة في عام 2021، بما في ذلك 660 مليون دولار من فرنسا.

ويتم توزيع أشهر أنواع الفودكا الروسية الصنع التي تباع في الولايات المتحدة، من قبل مجموعة Roust ومقرها موسكو وشركة Roust International. ويباع أيضًا تحت اسم العلامة التجارية Green Mark Vodka.

واتخذت بعض المقاطعات الكندية، بما في ذلك أونتاريو وألبرتا وكولومبيا البريطانية، خطوات مماثلة الأسبوع الماضي، حيث طلبت من متاجر الخمور الإقليمية التوقف عن بيع العلامات التجارية الروسية الصنع.

وفي ولاية تكساس الأمريكية، حثّ الحاكم جريج أبوت جميع متاجر الخمور والمطاعم في الولاية، على التوقف عن تقديم المنتجات الروسية الصنع على أساس طوعي، وغرّد في رسالة عبر تويتر: «تكساس تقف مع أوكرانيا».