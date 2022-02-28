«سول»: سنمنع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إن بلادها ستمنع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، مشيرة إلى إبلاغ واشنطن بذلك عبر قناة دبلوماسية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الجنوبية: عازمون على تطبيق عقوبات «سويفت» على روسيا

وأعلنت«سول»، عزم كوريا الجنوبية عزمها تطبيق عقوبات نظام «سويفت» المالي على روسيا.

بدورها، قالت وسائل إعلام، إن السلطات في سنغافورة تتجه لفرض عقوبات ملائمة على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت طوكيو، إن اليابان تعمل مع الشركاء لضمان فعالية العقوبات على البنوك الروسية

«أستراليا» تفرض عقوبات على «بوتين ولافروف وشويجو»

من جانبها، فرضت السلطات الأسترالية، عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، بينهم وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان، إن بلاده فرضت عقوبات على أكثر من 350 شخصية في روسيا بمن فيهم النواب والقادة العسكريون، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على 13 شخصية وكيانا في بيلاروس بما في ذلك وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.

الرئيس الأوكراني يبحث مع مسؤولة أوروبية المساعدات وعضوية الاتحاد

وبحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال رئيسة «المفوضية الاوروبية»، أورسولا فون دير لاين، المساعدات وعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أكدت في وقت سابق، أن المفاوضات مع روسيا ستتم دون شروط مسبقة في منطقة بحيرة بريبيات قرب تشيرنوبيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«بورشينكو»: «أوكرانيا» في حاجة إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات

بدوره، قال الرئيس الأوكراني السابق، بترو بورشينكو، إن بلاده في حاجة إلى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات مثل «ستينجر» من أجل صد العملية العسكرية الروسية في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال كبير الخبراء في مركز: «جيمز مارتن لدراسات منع الانتشار النووي»،مايلز بومبير، إن روسيا لم تحرك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

ميدانيًا، أكد مسؤولون أوكرانيون، تدمير دمرت أكبر طائرة شحن في العالم من طراز «أنتونوف-225»، خلال العمليات العسكرية الروسية، وقالت السلطات الأوكرانية، إن الطائرة العملاقة، التي تحلم السم «مريا» أو الحلم باللغة الأوكرانية، كانت متوقفة في مطار بالقرب من كييف، عندما تعرضت لهجوم روسي، مضيفة إنها ستعيد بناءها على نفقة روسيا، بتكلفة تقدر بـ3 مليارات دولار.