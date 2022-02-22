سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

مع استعداد البعض لأداء مناسك العمرة لشهري شعبان ورمضان المقبلين، يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية لاختيار أفضل الأماكن للبيع أو الشراء

وفي هذا الصدد، يستعرض بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أسعار العملات العربية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصري المصري في السطور التالية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي، المختص بوضع السياسات والقرارات النقدية في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك عودة اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي نحو 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك عودة، وسجل في بنك قناة السويس 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد لسعر 4.17 للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر.