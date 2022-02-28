خطوات شحن كارت الكهرباء أون لاين من المنزل.. بالموبايل وبدون مجهود

يبحث العديد من المواطنين حول كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع أون لاين من خلال استخدام الموبايل دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان أو بذل أي مجهود.

وتستعرض «الوطن» خطوات شحن كارت الكهرباء «أون لاين»، وفقاً لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

بالتفاصيل.. خطوات شحن كارت الكهرباء أون لاين

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن طريق تحويل رصيد من الموبايل الذى يدعم خاصيه الـ Nfc، وهي الخاصية التي تتيح من خلالها شحن رصيد في العداد عن طريق الموبايل، وذلك سواء من خلال رصيد المحفظة الإلكترونية أو باستخدام كروت الفيزا، وذلك وفقاً للخطوات التالية:

1 - في البداية يجب التوجه أولا إلى شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها المواطن من أجل تغيير كارت الشحن القديم بكارت آخر جديد يكون داعم لخاصية nfc.

2 - يجب التأكد من أن الموبايل يعمل من خلال نظام الأندرويد ويدعم خاصية NFC.

3 - في حالة إذا كان عداد الكهرباء من النوع «جلوبال» ينبغي تسجيل الدخول عبر تطبيق «سهل».

4 - وإذا كان العداد من نوع آخر يجب تحميل تطبيق الكهرباء «خالص» و«فوري» عبر الهاتف المحمول.

5 - يتم تمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الموبايل من أجل قراءة البيانات.

6 - وبعد ذلك يتم اختيار «تفاصيل الاستهلاك»، من أجل الاطلاع على الرصيد الموجود حالياً في العداد.

7 - يتم اختيار «شحن العداد»، ثم يجب ادخال المبلغ المطلوب خصمه من كارت الفيزا أو المحفظة الإلكترونية.

8 - الضغط على «توجه بالدفع»، وذلك مع استمرار وضع كارت الشحن على ظهر الموبايل.

9 - إدخال الكارت كخطوة أخيرة فى عداد الكهرباء من أجل تحويل الرصيد.