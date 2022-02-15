حتى لا تدخل في الشرائح الأعلى.. كيف تضبط الوقت والتاريخ بالعداد أبو كارت؟

تساؤلات كثيرة تدور في رأس أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والتي يتم شحنها عن طريق «الكارت»، أهمها التوقيت المناسب لشحن الكارت في ظل تطبيق وزارة الكهرباء الزيادة في شرائح الاستهلاك منذ شهر يوليو من العام الماضي 2021 وتوسع الوزارة في تركيب العدادات مسبوقة الدفع من خلال تنفيذ خطة على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات سواء طلبات العدادات الجديدة أو استبدال العدادات التقليدية بأخرى عن طريق الشحن المسبق.

الضبط في الشريحة غير المناسبة

وكشف قسم العدادات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه مهم جداً ضبط الوقت والتاريخ بالعداد المسبق الدفع «أبو كارت» لكنه حذَّر المشتركين من الضبط في الشريحة غير المناسبة.

الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا ينقطع فيها الكهرباء

وأكد قسم العدادات أن أهمية ضبط الوقت والتاريخ بالعداد «مسبق الدفع» تكمن في الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء حتى في عدم وجود رصيد مثل أيام الجمع والإجازات الرسمية والأعياد ويومياً في الفترة من الخامسة مساء إلى العاشرة صباحاً.

ضبط الوقت والتاريخ بالعداد مسبق الدفع لا يتم ولا يمكن معه ضبط الشريحة

وحذر قسم العدادات من أن ضبط الوقت والتاريخ بالعداد مسبق الدفع لا يتم ولا يمكن معه ضبط الشريحة، وبالتالي سيقوم العداد باستكمال باقي الشرائح خلال هذا الشهر كامل دون الرجوع للشرائح السابقة إلا مع بداية الشهر التالي.

الضبط في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولى بداية الشهر بالنسبة للتاريخ في العداد

وقال قسم العدادات للمشتركين أصحاب العدادات مسبقة الدفع إن الضبط في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولى أول الشهر بالنسبة للتاريخ في العداد وليس أول الشهر الفعلي لأن التاريخ يكون غير مضبوط.

تعديل الوقت والتاريخ بغرف شحن الكروت بشركات الكهرباء

وكشف قسم العدادات أنه يمكن للمشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع طلب تعديل الوقت والتاريخ بغرف شحن الكروت بشركات الكهرباء «الهندسة» أو عن طريق «كارت مستر» مع كهربائي الشركة أثناء الأعطال أو ضبط التوصيلات.