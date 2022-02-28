حبس المتهم بقتل زوجته وابن عمه في قنا: «دافعت عن شرفي»

قررت جهات التحقيق بمحافظة قنا، حبس المتهم بقتل زوجته وابن عمه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية الجريمة التي اُتهم بارتكابها بقرية كوم يعقوب في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كما طالبت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي، وسرعة إجراء التحريات من قبل المباحث لإرفاقها في القضية.

المتهم: قتلتهما دفاعا عن شرفي

وبحسب مصدر أمني، قال المتهم في التحقيقات في محضر الشرطة وأمام جهات التحقيق الأخرى، أنه ارتكب الجريمة دفاعا عن شرفه، وأنه تخلص من زوجته وابن عمه لوجوده في المنزل في وقت متأخر في ليلة الجريمة، الأمر الذي دفعه لقتلهما.

وتابع المتهم، بأنه خنق زوجته، ثم أطلق النار على ابن عمه، قائلا «دافعت عن شرفي».

وألقت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، القبض على المتهم بقتل زوجته وابن عمه بعد 3 أيام من هروبه، عقب ارتكابه الجريمة بقرية في مركز أبوتشت.

مقتل ربة منزل وابن عمها في قنا

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمقتل آية أحمد إبراهيم، 35 عاما، ربة منزل، بها آثار خنق في منطقة الرقبة، وعاطف عبد الحفيظ عبد الجواد، 40 عاما، مزارع، مصاب بطلق ناري في الصدر، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها مباحث مركز أبوتشت، أن المتهم هو عامل وتخلص من زوجته خنقا وقتل ابن عمه بطلق ناري ولاذ بالفرار، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.