عاجل.. حريق هائل يلتهم منزلا في قنا

التهمت النيران محتويات منزلا مسقوف بجذوع النخيل في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً بورود بلاغا بنشوب حريق بقرية حجازة قبلي في منزل على مساحة 120 مترا مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بجذوع النخيل والأخشاب ملك المواطن، «نوبي أمين أحمد علي»، 60 سنة، مزارع .

على الفور تدخلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد، هاني الأتربي، من خلال الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق الهائل والذي امتد لمدة 4 ساعات.

وبحسب التقرير المبدئي، يرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتجرى حاليا عمليات التبريد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.