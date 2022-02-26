انطلاق قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى أسيوط خلال مارس المقبل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن انطلاق قوافل علاجية بيطرية مجانية بقرى ومراكز المحافظة خلال شهر مارس 2022 ، وذلك ضمن خطة مديرية الطب البيطري للقوافل البيطرية المجانية ، لتقديم الخدمات والعمل على افادة أكبر قدر من المزارعين والمربين وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ولدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة ، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وهو ما يلاقي اقبالاً واستحساناً لدى المزارعين وصغار المربين.

وأشار محافظ أسيوط ، الى ان تلك القوافل تقدم العديد من الخدمات ، من بينها إجراء تحصينات من الأمراض المختلفة وإجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للماشية وتوفير العلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية ، فضلاً عن تنظيم الندوات الارشادية والتعليمية وتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية مجانًا وتوفير العلاج اللازم لها ، لرفع المعاناة عن كاهل المربي الصغير وللحافظ على الثروة الحيوانية ، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ القوافل والبرامج العلاجية.

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ان القوافل الطبية البيطرية خلال شهر مارس ستبدأ يوم الثلاثاء 1 مارس ، وتستهدف قرية نزلة الخضرى بمركز ابنوب ، ويوم السبت 5 مارس وتستهدف قرية بنى محمد بمركز ابنوب ، ويوم الثلاثاء 8 مارس وتستهدف قرية المطيعة بمركز اسيوط ويوم السبت 12 مارس وتستهدف قرية ريان بمركز ساحل سليم ويوم الثلاثاء الموافق 15 مارس وتستهدف قرية الشيخ عتمان بمركز البدارى ، ويوم السبت الموافق 19 مارس وتسهدف قرية بنى شقير بمركز منفلوط.

لافتا الى أنه سيتم الكشف على عدد كبير من الماشية باستخدام أحدث وسائل التشخيص (السونار) ، فضلاً عن رش وتطعيم الحيوانات ضد الفيروسات والطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية ، بالاضافة إلى صرف التحصينات والأدوية والعلاج اللازم للتلبك المعوي والتخمة الغذائية والضعف العام وضعف الشهية والأمراض البكتيريا وأمراض الدم التي قد تصيب الماشية ، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات ، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط وتوجيهات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتقديم خدمات للمواطنين بالقرى والنجوع والرفع عن كاهلهم وخاصة صغار المربين بالأماكن البعيدة والنائية .