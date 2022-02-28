مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة بالمحلة

شهد طريق «لابشيط - المحلة الكبرى»، بمحافظة الغربية، مصرع شخص في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة، بسبب اختلال عجلة القيادة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

انقلاب جرار زراعي داخل ترعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب جرار زراعي، في إحدى الترع بدائرة مركز المحلة، ما أدى إلى مصرع شخص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، الي محل الواقعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثة، وبالمناظرة الأولية للجثة، تبين أنها لشخص يدعى «محمد.ر.ك.ي»، مقيم بقرية الأبشيط، بمركز المحلة.

وتبين من التحريات الأولية، التي قادها ضباط مباحث في مركز شرطة المحلة الكبرى، أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وسقوط الجرار الزراعي في الترعة المارة في القرية.

تشريح الجثة

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتبين عدم وجود شهبة جنائية في الحادث، وتم تسليم الجثمان إلى ذويه من أجل دفنه في مقابر العائلة.