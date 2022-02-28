المشدد 7 سنوات لصياد متهم بقتل صديقه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، فى محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات على صياد بقرية «العصافرة»، التابعة لمركز المطرية، لإتهامه بقتل صديقه صاحب محل بقالة، طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسي معه، بعدما أقنعه للدخول إلى منزله لتناول الشيشة، وحاول إغرائه لممارسة الفحشاء، فاعترض المتهم وضرب المجني عليه بميزان على رأسه، مما أسفر عن مقتله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏المستشارين إيهاب عادل مهنا، ووليد الديب، ومحمد حسن عاشور، ‏وسكرتارية ‏محمد عبد الهادي.

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل صديقه

حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهم «أحمد م. أ.»، 23 سنة، صياد، وذلك في القضية رقم 9372 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم كلي 1765 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات

كان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في يوم 1/8/2021 ‏بدائرة مركز المطرية محافظة الدقهلية، أقدم على قتل المجني عليه «عبده أ. ر.»، عمداً بغير سبق إصرار أو ‏ترصد، بأن كال له عدة ضربات باستخدام أداة «ميزان»، استقرت على رأسه، فسقط أرضاً ولمقاومته ‏سقطت قنينة غاز مشتعلة بمكان الواقعة، فنشب حريق بها فحدثت إصاباته ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

‏وأحرز أداة «مكيال ميزان» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أي وجه لحملها أو إحرازها ‏مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية‎.

المجني عليه استدرج المتهم لممارسة الشذوذ وأغلق النوافذ والأبواب

وتوصلت تحريات المباحث أنه بتاريخ الواقعة وحال توجه المتهم لشراء صندوق من التبغ من محل ‏المجني عليه، طلب منه الأخير الدخول معه لمسكنه الكائن به المحل لتدخين الشيشة سوياً، وعلى ذلك قام ‏المجني عليه بمراودة المتهم عن نفسه، وطلب منه ممارسة الفاحشة معه، فرفض وهم بالانصراف، وحال ذلك تبين ‏له غلق الباب وجميع نوافذ المسكن بالأقفال، فطلب منه فتحها فرفض، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على ‏أثرها بالتقاط «ميزان» من مكان الواقعة، وقام بالتعدي عليه بالضرب على رأسه فسقط مغشياً عليه ‏مضرجاً بدمائه.

وتمكن المتهم من الفرار من مكان الواقعة، بأن قام بكسر إحدى النوافذ باستخدام الأداة آنفة ‏البيان ومطرقة كانت بمكان الواقعة، وعقب ذلك اشتعلت النيران بالمسكن، وذلك على أثر سقوط قنينة غاز ‏وما عليها من فحم نباتي إثر المشادة الكلامية والتجاذب بينهما، وتوفى المجني عليه إثر اشتعال النار في جسده.‏

وثبت بتقرير الطب الشرعي ومن الصفة التشريحية للمجني عليه، وجود عدد 7 جروح رضية واقعة ‏بفروة الرأس، مصحوبة بكسر شرخي بالعظم، وهذه الجروح مصحوبة بكسر في عظام الجمجمة، وهي جائزة ‏الحدوث من مثل التعدي بأداة «سنجة»، وبتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، ووجود حروق حيوية من الدرجات ‏الثلاثة الأولى منتشرة بمعظم أجزاء الجثة، مع احتراق بشعر الرأس، ووفاته تعزى إلى إصاباته بحروق مختلفة.‏