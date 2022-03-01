حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ مولود برج العذراء من يوم 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ورمز البرج فتاة صغيرة تحمل منجل وسنبلة قمح لجني الثمار، والكوكب المسيطر في البرج هو عطار، كما انه يفضل ألوان الرمادي والبني والأخضر الزيتي، والحجر الكريم هو العقيق البني، وفصل البرج في نهاية فصل الصيف بموسم الحصاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العذراء بضرورة استغلال الطاقة والنشاط الخاصة بمواليد البرج اليوم، لتحقيق كل الأهداف في العمل حيث أن القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتسبب تراجع عطارد في تأخير علاقات، لذا عليك أن تسيطر على الغضب اليوم، حتى تستمر علاقتك مع أحبائك وشريك الحياة، وقد تنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك في الحفاظ على علاقتك بأحبائك وشريك الحياة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

مواصفات برج العذراء

ووفق كتاب «فلسفة الأبراج» لخبيرة الفلك عبير فؤاد، يتوافق مولود برج العذراء مع الأبراج الترابية والمائية حيث أن النشاطات الفكرية وجمع المعلومات من أبرز هوايات البرج، كما أن من أبرز نقاط ضعف مولود برج العذراء الشك والريبة في كل شيء يدور حوله مما يجعل علاقته بالغير بها العديد من المشكلات وقد يعتبرها البعض مستحيلة.