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محمود مسلم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجواتيمالي سبل تدعيم العلاقات الثنائية

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الوطن
07:22 م | الإثنين 28 فبراير 2022
وزير الخرجية ونظيره الجواتيمالي

وزير الخرجية ونظيره الجواتيمالي

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الجواتيمالي الجديد ماريو بوكارو، وهنأ الوزير شكري نظيره الجواتيمالي على توليه المنصب، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سُبل تدعيم العلاقات الثنائية ودفعها قدما.

تبادل الرؤى بين الوزيرين 

وأضاف حافظ، أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

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بقلم الوطن