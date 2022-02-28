بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022 غدا

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، غدا، في تحصيل قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر مارس 2022 لأصحاب العدادات التقليدية بعد تسليمها للمحصلين في الإدارات، وإجراء عملية المراجعات اللازمة لاستبعاد القراءات الشاذة وغير المعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين، قبل إجراء عملية طباعه الإيصالات بمراكز الإصدار.

طرق وآليات سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022

ووفّرت الشركة القابضة للكهرباء عددًا من الطرق والآليات تُمكن المشتركين بجميع الإدارات التابعة شر كات التوزيع من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022 لأصحاب العدادات التقليدية في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بناء على قرار مجلس الوزراء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية بدءًا من غد، عددًا من المنافذ لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2022 بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع، التي حددتها القابضة لشركات التوزيع التابعه وهي كالتالي:

منافذ سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022

- نقاط التحصيل المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة «فوري» على مستوى الجمهورية.

- يمكن للمشتركين سداد فاتورة الاستهلاك عن شهر مارس 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- يمكن للمشتركين سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022 من خلال 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

- سداد فواتير استهلاك شهر مارس 2022 من خلال مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2022.