سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 27 فبراير في الأسواق

شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، استقرارا في الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع إقبال الكثير من أصحاب المزارع على شرائهـ لإخراج دورات تصلح لشهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه ما يزيد قليلا عن شهر، إذ يتناوله المواطنون على موائد الإفطار على مدار الشهر الكريم.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم، تراوح بين 12 لـ 13 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 7 - 10 جنيهات»، وفقا للدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم

أما عن أسعار الدواجن بكافة مشتقاتها، فشهدت هي الأخرى استقرارا بعد أن شهدت ارتفاعا ملحوظًا الفترة الماضية، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع تكلفة مداخلات الإنتاج مثل الطاقة والعلف، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر دبابيس رومي بلغ نحو 53 جنيهًا.

- سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيه.

- سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف، نحو 107 جنيه.

- سعر الكيلو من لحم البط، وصل إلى نحو 55 جنيهًا.

- سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة 19 جنيهًا.

- سعر الدبابيس 45 جنيها.

- سعر الشيش طاووق يصل إلى 95 جنيها، وأما المتبل فسعره يصل إلى 105 جنيه.

- سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء 37 جنيها.

.

- سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو يصل إلى 42 جنيها.

- سعر البانيه نحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت يبلغ بنحو 107 جنيه.

- سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها.

- سعر الأوراك يتراوح من 39 إلى 42 جنيها.

- سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا.