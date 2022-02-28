والد المصاب المصري في أوكرانيا: «كان رايح يشتري لبن لمولودته»

كشف سعد زايد، والد الشاب المصري محمد، المصاب في أوكرانيا، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكدا أن نجله يعمل بالأساس في مدينة شرم الشيخ، ومتزوج من فتاة أوكرانية، لديه طفل يُدعى «آدم»، وكانت زوجته حامل، «ابني راح مع مراته لأوكرانيا، بسبب حملها من جديد في طفله، ووضعت زوجته مولودتها منذ أيام قليلة».

أصيب برصاصتين في الظهر من طيارة حربية

أضاف «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة «ETC»، أن نجله محمد خرج في أحد الشوارع الأوكرانية، من أجل شراء لبن لمولودته الجديدة، التي أنجبها منذ أيام، لكن هناك طائرة حربية أطلقت عليه وابلا من الرصاص، فأصيب برصاصتين في الظهر، ودخل المستشفى إثر تلك الإصابة، موضحًا في الوقت ذاته، أن نجله حاليا يتمتع بصحة جيدة، ويتماثل للشفاء، إذ خرج من غرفة العناية المركزة، إلى إحدى الغرف العادية الموجودة في الاستقبال.

عدد الجالية المصرية يصل إلى نحو 5400 مصري

فيما كشف عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن عدد الجالية المصرية يصل إلى ما يقرب من 5400 مصري، ومعظمهم من الطلاب، وهناك 8 معابر لدولة رومانيا أو بولندا للخروج من أوكرانيا، كما أن الطالب محمد سعد حالته مستقرة الآن، إذ تم إدخاله على الفور أحد المستشفيات لإسعافه وعلاجه، وذلك بعدما أُصيب بطلقات من قبل إحدى الطائرات الحربية الروسية في خاركييف.

تواصل مستمر مع كافة أعضاء الجالية في ظل تلك الأوضاع الصعبة

وأوضح «أبو الدهب»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنه كان هناك حرب شوارع شديدة القسوة وهي التي أصُيب فيها الطالب المصري، خرج من العناية المركزة، وهناك متابعة لحظة بلحظة مع الطبيب المشرف عليه، فضلًا عن أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة أعضاء الجالية في ظل تلك الأوضاع الصعبة.