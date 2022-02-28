مصير رحلات شركات الطيران بعد إغلاق المجال الجوي بين روسيا وأوروبا

استعدت شركات الخطوط الجوية، اليوم الاثنين، للتعامل مع العقوبات المحتملة، بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي شركات الطيران الروسية، وتعهدت موسكو بالرد، إذ أُلغيت عشرات الرحلات الجوية، أو أُرسلت في مسارات التفافية مكلفة، فيما أضرت الأزمة بأسهم شركات الطيران.

توقعات بحظر روسيا استخدام الطرق

وقال مسئولون تنفيذيون في صناعة الطيران، إنهم يتوقعون أن تحظر روسيا استخدامهم للطرق، التي تعبر البلاد بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، شركات الطيران الروسية، مع احتدام القتال في أوكرانيا، بعدما قال الكرملين عن وجود رد على العقوبات الغربية ضد صناعة الطيران الروسية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «المبدأ سيكون المعاملة بالمثل وستكون مصالحنا في مقدمة ذلك».

تحويل رحلات شركات الطيران

ودون الوصول إلى المجال الجوي الروسي، سيتعين على شركات الطيران تحويل رحلاتها جنوبا، مع تجنب مناطق التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجعت الأسهم في شركات الطيران الأوروبية، ومشغلي المطارات بنسبة 3-6% في التعاملات المبكرة، بينما خفضت شركة الطيران الوطنية الفنلندية Finnair توجيهها، وشهدت هبوط أسهمها بنسبة 23%.

وقالت شركة لوفتهانزا الألمانية، إنه سيجرى إلغاء 30 رحلة إلى روسيا هذا الأسبوع من قبل لوفتهانزا وشركاتها التابعة والخطوط الجوية النمساوية، بينما قالت «لاتفيا» إنها تمدد تعليق رحلاتها إلى روسيا حتى نهاية مايو.

وقالت لوفتهانزا في بيان، إن رحلاتها من أوروبا إلى طوكيو وسيول سيتعين عليها أن تسير في مسارات التفافية، حصلت الشركة من أجلها على حقوق الطيران الضرورية.

وفي آسيا، قالت الخطوط الجوية السنغافورية، في بيان، إنها ستعلق جميع الخدمات بين سنغافورة وموسكو حتى إشعار آخر «لأسباب تشغيلية».

الخطوط الجوية الكورية

وفي ذات السياق، قالت الخطوط الجوية الكورية واليابانية، اليوم الاثنين، إنها تواصل استخدام المجال الجوي الروسي، لكنها ليس لديها خطط لإضافة رحلات إلى روسيا أو أوروبا، لتحل محل الرحلات التي ألغتها شركات الطيران الأوروبية.

أما شركة الخطوط الجوية السويسرية، المملوكة أيضًا لمجموعة لوفتهانزا، قالت إنها ستواصل تسيير رحلاتها إلى روسيا، لأن سويسرا لم تحظر شركات الطيران الروسية.

تفاقم مشاكل سلسلة التوريد

ومن المقرر أيضًا أن تؤثر عمليات إغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات الجوية على حركة الشحن، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد العالمية التي سببها الوباء في إبطاء مناولة البضائع، بجميع أنحاء العالم.

إنهاء عقود إيجار الطائرات

وقال مؤجرو الطائرات العالمية، إنهم سيضطرون إلى إنهاء مئات من عقود إيجار الطائرات مع شركات النقل الروسية، في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى إنهاء هذه العقود بحلول 28 مارس، وقالت شركة إيروفلوت الروسية، يوم الأحد، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى الوجهات الأوروبية، بعد أن قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي، أمام حركة المرور الروسية.

وقالت الحكومة الأمريكية إن على المواطنين التفكير في مغادرة روسيا على الفور، على متن رحلات تجارية، مستشهدة بعدد متزايد من شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مع إغلاق الدول لمجالها الجوي أمام روسيا.