مسؤول أمريكي: القوات الروسية على بعد 25 كيلومترا من وسط كييف

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت اليوم أن القوات البرية الروسية واصلت الاقتراب من العاصمة الأوكرانية كييف بقافلة عسكرية امتدت لأكثر من 26 كيلومترا من الآليات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب شركة «مكاسار تكنولوجيز» الأمريكية الخاصة، تظهر صور الأقمار الصناعية أن القافلة الموجودة على الطرف الشرقي من مطار أنتونوف تحتوي على مئات المركبات المدرعة والدبابات والمدفعية وعربات الدعم اللوجستي وقد استمرت في التحرك جنوبًا نحو كييف.

مسئول أمريكي: القوات الروسية قد تصبح أكثر عدوانية

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن القوات الروسية قد تصبح أكثر عدوانية وتحاول تطويق كييف في الأيام المقبلة، وصرح المسؤول للصحفيين بأن القوات الروسية كانت على بعد حوالي 25 كيلومترا من وسط مدينة كييف، وتابع: «نتوقع أنهم يريدون الاستمرار في المضي قدمًا ومحاولة تطويق المدينة في الأيام المقبلة».

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المقاومة الأوكرانية الشديدة أبطأت تقدم القوات الروسية وإن فشل التخطيط ترك بعض الوحدات الروسية بدون وقود أو إمدادات أخرى، وأن أحد الأشياء التي يمكن أن ينتج عنها هو إعادة تقييم الروس لتكتيكاتهم واحتمالية أن يكونوا أكثر عدوانية وأكثر علانية، من حيث حجم ونطاق استهدافهم كييف.

وزير الدفاع الأوكراني يناشد الجنود الروس إلقاء السلاح

من جهة أخرى، ناشد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا مباشرة ، قائلاً إنهم سيحصلون على عفو كامل وتعويض مالي إذا ألقوا أسلحتهم طواعية، وكتب ريزنيكوف في تغريدة على تويتر: «أولئك الذين لا يريدون أن يصبحوا قتلة ويموتون يمكنهم إنقاذ أنفسكم».

سفير روسياف في الأمم المتحدة: أوكرانيا لم ترغب في الحوار

من جهته، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن تصرفات روسيا في أوكرانيا يتم تشويهها، وألقى نيبينزيا باللوم في الأزمة على أوكرانيا وقال أنها لم تكن راغبة في الدخول في حوار، وكان آخر تأكيد من القيادة العليا لروسيا هو أن أوكرانيا لم تكن راغبة في المشاركة في هذا الحوار، ولم تكن على استعداد لاتخاذ خطوات لمنح وضع خاص لدونباس.