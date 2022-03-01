حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 1-3- 2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يجيد مواليد برج القوس إخفاء غيرته على الشريك، إلا هناك علامات قد تفضحه فمحاولة إنكار هي بداية الشعور بها، كما يجب على شريك هذا البرج الوقوع في الخيانة فهو لا يسامح في هذا الشأن وإذا قرر البعد لا يعود مهما كلفه الأمر، فهو لا يريد أي شيء في الحياة يزعجه، لذلك من الصعب عليه قبول هذه المشاعر، كما يعالج أصحاب هذا البرج قضاياه العاطفية بشكل بسيط وسطحي بعيداً عن التعقيد، لذا يفضل المرأة التي تتحلى بالانفتاح والمرح والذكاء والعملية.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس، بحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس الصعيد المهني

وتقول عبير فؤاد لأصحاب برج الميزان على المستوى المهني أن الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

أما القوس عاطفيا واجتماعيا فتنصحه خبيرة العلاقات بأن القمر بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.

مشاهير برج القوس

ورغم ما سبق فإن مواليد القوس يتسم بالإخلاص في العلاقات، لذلك هناك الكثير من المشاهير الذي ولدوا في هذا البرج ومنهم، الفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، الفنانة ماجدة الرومي والفنان خالد الصاوي، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت.