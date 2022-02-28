«التعليم» تطلق مسابقة أفضل مدرسة مفعلة لاستراتيجيات التعلم النشط

أعلنت مديريات التربية والتعليم، ومنها مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، تفاصيل مسابقات التعلم النشط للفصل الدراسي الثاني 2021-2022، موضحة أن المسابقة لأفضل مدرسة مفعلة لاستراتيجيات التعلم النشط، وطرائق التدريس الحديثة، والمستهدف مدارس المرحلة الابتدائي ومدارس المرحلة الإعدادية والثانوية.

تفعيل استراتيجات التعلم النشط داخل الحصص الدراسية

وأضافت المديريات في خطاب موجه للمدارس، أن المسابقة تشمل عناصر متعددة، وهي مدى تفعيل استراتيجات التعلم النشط داخل الحصص الدراسية والأنشطة المصاحبة، ومعرض التعلم النشط الدائم بالمدرسة، للوسائل التعليمية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ ورش العمل الخاصة باستراتيجيات التعلم النشط، وفقا لخطة العمل لهذا العام، بجانب المكتبة الإلكترونية، وتشمل حصص تدريسية وفيديوهات تعليمية للمواد المختلفة، واستخدام وتفعيل تكنولوجيا العصر في العملية التعليمية.

أوضحت أن المسابقة الثانية، مسابقة أفضل حصة نموذجية، باستخدام استراتيجيات التعلم النشط، والتعلم الحديث، والمستهدف منها جميع المراحل التعليمية، وتتمثل مواصفات المشاركة في فيديو تعليمي للحصة، يتراوح من 20 إلى 25 دقيقة، ووضوح الصوت والصورة، وجودة التصوير، ويتم توضيح خطوات الدرس كاملة، وتحتوي الحصة على مقدمة ونهاية واختبار إلكتروني، وتنوع طرق التعلم المستخدمة ومناسبتها لمحتوى الدرس، بجانب مناسبة الإدارة الصيفية والفروق الفردية بين المتعلمين.

تشكيل لجنة لتقييم المدارس المشاركة

أوضحت المديريات، أنه سيجر تشكيل لجنة لتقييم المدارس المشاركة، والحصص المشرحة من فريق التعلم النشط بالتعاون مع مديري إدارة الشئون التنفيذية بالإدارات التعليمية المختلفة، للتقييم على مستوى كل إدارة، ثم التقييم على مستوى الجمهورية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه يجر تسليم الحصص المصورة على أسطوانة، وتسليمها لمنسق الإدارة، في موعد غايته 17 مارس، لإعلان نتيجة المسابقة على مستوى الإدارة التعليمية، وتصعيد النتائج للمديرية لإعلان النتيجة على مستوى المحافظة، وتكريم الفائزين.