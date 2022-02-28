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حارس عقار وصديقه يبتزان طالبة صيدلة ويهتكان عرضها أعلى العمارة بأكتوبر

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:40 م | الإثنين 28 فبراير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استغل حارس عقار، عودة طالبة مغتربة من كلية الصيدلة بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، في ساعة متأخرة من الليل، وابتزها، ونجح في هتك عرضها بمساعدة صديقه سائق توكتوك، وتسببا في ترك إصابات متفرقة بجسدها.

ابتزاز طالبة صيدلة

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن حارس العقار المتهم، تربص بالطالبة وهددها بإبلاغ والدتها، بأنها على علاقة مع الشباب، وتعود في أوقات متأخرة من الليل، واستغل نقطة ضعفها وهتك عرضها.

هتك عرض

أوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش المباحث، أن حارس العقار استغل الطالبة، ونجح في هتك عرضها أعلى العقار، واتصل بصديقه سائق توكتوك ليستكمل جريمته.

القبض على المتهمين

تمكنت قوة أمنية أشرف عليها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة، فتحرر محضرا بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة.

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بقلم جيهان عبد العزيز