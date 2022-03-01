9 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي يطالبون بسرعة ضم أوكرانيا للكتلة

نشر العديد من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطابًا مفتوحًا يطالبون فيه بترشيح أوكرانيا السريع للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نص الرسالة كان كالتالي:

«نحن، رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: جمهورية بلغاريا ، وجمهورية التشيك ، وجمهورية إستونيا، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ليتوانيا ، وجمهورية بولندا، والجمهورية السلوفاكية، وجمهورية سلوفينيا نؤمن بشدة أن أوكرانيا تستحق الحصول على منظور فوري للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك، ندعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أعلى دعم سياسي لأوكرانيا وتمكين مؤسسات الاتحاد الأوروبي من اتخاذ خطوات لمنح أوكرانيا على الفور وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفتح عملية المفاوضات، وفي هذه اللحظة الحرجة، نكرر تضامننا الكامل مع أوكرانيا وشعبها».

مناسبة الرسالة

وتأتي الرسالة المفتوحة في أعقاب نداء في وقت سابق اليوم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمنح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي فورًا بموجب إجراء خاص، مع تقديم أوكرانيا رسميًا للحصول على العضوية، بعد أن وقَّع على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

مناشدات زيلينسكي

وطلب «زيلينسكي» من الاتحاد الأوروبي انضمام أوكرانيا الفوري عبر إجراء خاص جديد، وقال، متحدثًا على قناته على تطبيق تلجرام: «مع استمرار القتال مع القوات الروسية في جميع أنحاء البلاد، هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة، أنا متأكد من أنه طلب عادل، أنا متأكد من أنه ممكن».

وكان نداء الزعيم الأوكراني للحصول على عضوية فورية خطوة أعلى من دعوته في نهاية الأسبوع لاتخاذ قرار سريع بشأن تطلعات بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إمكانية عضوية أوكرانيا في قمة غير رسمية في الأيام المقبلة.