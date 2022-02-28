«كندا» تعلن إرسال معدات عسكرية دفاعية للجيش الأوكراني

أعلنت الحكومة الكندية، إرسال معدات عسكرية دفاعية للجيش الأوكراني بينها خوذ وسترات واقية، إذ قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، في مؤتمر صحفي، إن الجنود الأوكرانيين يحتاجون إلى خوذ وسترات واقية من الرصاص وأقنعة واقية من الغاز ومعدات للرؤية الليلية.

«جولي»: سنقدم معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي

وأضافت «جولي»، أن كندا ستقدم معدات حماية عسكرية للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار كندي، تلبية لطلب مباشر من نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا.

واستبعدت العاصمة الكندية «أوتاوا»، مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي في أوكرانيا، فيما قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إنه سيتم إرسال هذه المعدات بسرعة إلى الجيش الأوكراني عبر بولندا.

الداخلية الأوكرانية: مقتل 352 مدنيًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 352 مدنيًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد، موضحة ان مدينة «خاركيف» تتعرض لقصف عنيف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت الداخلية الأوكرانية، إلى مقاومة أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي«كييف» هجمات كبيرة، ةفيما أظهر فيديو لما يعتقد أنه عبور مقاتلات أجواء بيلاروسيا إلى أوكرانيا

وفي سياق متصل، أظهرت لقطات مصورة تضرر بعض الأحياء في عاصمة أوكرانيا «كييف» جراء القصف الروسي، فيما توجه أكثر من 300 ألف أوكراني إلى دول الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤولو «الاتحاد الأوروبي»، إن التكتل، يستعد لوصول نحو 4 ملايين لاجئ أوكراني آخرين، وكان وزراء الداخلية الأوروبيون، أيدوا أمس الأحد، بأغلبية كبيرة خطة منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم.

وأشارت «المفوضية الأوروبية»، إلى أنه حتى الآن وصل 300 ألف أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، نصفهم في بولندا.

نائب أوكراني معارض: «زيلينسكي» مجرم

من جانبه، اتهم النائب المعارض في البرلمان الأوكراني، عضو حزب «منصة المعارضة من أجل الحياة»، إيليا كيفا الرئيس، رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي بأنه كان على علم مسبق بأن روسيا بصدد بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، إلا أنه لم يذهب للتفاوض مع موسكو، وقال عبر «تليجرام»، إن زيلينسكي مجرم، مشيرا إلى انه فرض الأحكام العرفية، ودفع الناس إلى الموت الحتمي.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو قال لزيلينسكي، بعد موافقة كييف على إجراء محادثات مع موسكو، إن الصراع في أوكرانيا هو حافة الانهيار، مضيفا: «صدقني أنا أعرف ما أتحدث عنه».

من جانبها، صوتت بيلاروسيا، لصالح تعديل دستوري يتيح نشر أسلحة نووية روسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

65.16 % من البيلاروس يصوتون لصالح إدخال تعديلات

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، واشارت «لجنة الانتخابات المركزية»، إلى تصويت 4440813 ناخبًا أو 65.16٪ لصالح إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما صوت 686165 ناخبا بنسبة 10.07٪ ضد التعديلات والإضافات.

وأوضحت البيانات الأولية، أنه شارك في الاستفتاء 5359471 ناخبًا، أي ما يعادل 78.63٪ من المواطنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، رفعت المديرية العامة للملاحة البحرية التركية تأمين السفن التركية المبحرة بالقرب من الموانئ الروسية والأوكرانية إلى المستوى الأمني الثالث.

وأشارت «البحرية التركية» في بيان، إلى وجود 271 بحارا تركيا على متن 22 سفينة تركية في الوقت الراهن، 7 منها تبحر بالعلم التركي.

رئس البرازيل: سنلتزم بموقف مستقل عند التصويت في الأمم المتحدة حول أوكرانيا

بدوره، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن بلاده ملتزمة بموقف مستقل وستأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية عند التصويت في الأمم المتحدة حول أوكرانيا.

في السياق، أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الأحد، أن كييف وجهت اتهامًا لموسكو بالتخطيط لأعمال إبادة على أراضييها وقالت في بيان، إن موسكو تقتل بشكل متعمد أفرادًا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية بشكل خطر، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.