اعرف حقك.. 4 حالات تمنعك من صرف المعاش في قانون التأمينات

قانون التأمينات الاجتماعية من القوانين التي يبحث عنها العديد من المواطنين، إذ يخدم القانون فئات كثيرة منها كبار السن والأرامل وغيرها من الفئات، لذلك تشهد محركات البحث دائما بعض الأسئلة المهمة حوله.

قانون التأمينات الاجتماعية

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير حالات تمنع حصول الأشخاص على المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث حدد القانون 4 حالات تمنع المعاش.

قطع المعاش في قانون التأمينات

ونصت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية على الحالات التي يجرى فيها قطع معاش المستحق، إذ يقطع المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالة، وجاءت هذه الحالات كالتالي:

حالا قطع المعاش

1ـ وفاة الشخص المستحق للمعاش.

2ـ في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3ـ إذا بلغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين فيتم قطع المعاش ولكن يستثنى من هذه الحالة الحالات الآتية:

ـ إذا كان بلغ الشخص سن الـ21 وهو عاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ـ وفي حالة الطالب حتى يتحصّل على عمل أو يبلغ سن الـ26 أيهما أقرب، إذ يستمر صرف المعاش الخاص بالطالب الذي يبلغ سن الـ26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ـ من حصل على مؤهل نهائي حتى يتوفر له عمل أو مهنة أو بلوغه سن الـ26 بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل.

4ـ إذا توافر فيه شروط استحقاق معاش آخر.

موقف المعاش بعد انقطاعه

وتضمن قانون التأمينات أنَّ الشخص الذي يُحرم من المعاش سوء كله أو بعضه يعود المعاش إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتمّ الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى، كما أنه في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.