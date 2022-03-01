كم سيجارة دخنها المصريون في 2021؟.. رقم يصدمك

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها السنوي، عن أرباحاها للعام المالي 2020 - 2021، موضحة أنها نجحت في تحقيق زيادة عن الخطة الإنتاجية ولأول مرة وصلت إلى ما يقرب من 72 مليار سيجارة لكمية الإنتاج من السجاير المحلية بنسبة زيادة قدرها 17%.

وقالت «الشرقية للدخان»، في مستند حصلت «الوطن» على نسخه منه، إنها حققت الخطة البيعية ولأول مرة وصلت إلى ما يقارب من 70 مليار سيجارة لكمية الإنتاج من السجائر بالسوق المحلية بزيادة قدرها 13%، وتم تحقيق صافي إيراد 18 مليار جنيه، كما أنه تم تحقيق أكثر من 4 ملايين دولار حصيلة الصادرات خلال الفترة الماضية خاصة في ظل عمليات الإغلاق للأسواق الخارجية.

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زيادة أسعار السجائر

يذكر أن السوق المصرية شهدت زيادة في أسعار السجائر، صباح اليوم، حيث أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن زيادة أسعار سجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر، بقيمة جنيه واحد.

وقالت مصادر إن تجار الجملة والبائعين في الأكشاك والمحال التجارية بدأوا تنفيذ القرار.

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يذكر أن الشركة الشرقية للدخان، أعلنت بداية 2021، عن ارتفاع إيراداتها من المبيعات سواء السجائر أو المعسل وغيرها من منتجات التبغ بنسبة 6%، إذ كشفت القوائم المالية للشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 34.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 32.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق عليه، ما يشير إلى زيادة مبيعات منتجات التبغ خاصة أنها كانت مع بدء انتشار فيروس كورونا.