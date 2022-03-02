مصادرة 15 شيشة ورفع 25 بائعا جائلا من بينها عربات متنقلة عشوائية ببنها

شنَّت محافظة القليوبية حملة مكبرة استمرت للساعات الأولى من صباح أمس، لإزالة الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة في عدد من الطرق والشوارع العامة الرئيسية والفرعية بمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية أن حملات النظافة مستمرة بأوقات مختلفة على مدار اليوم، حفاظاً على الشكل الحضاري اللائق لعاصمة المحافظة مدينة بنها تشمل جميع الشوارع والميادين، وستتوالى تباعاً بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع والميادين العامة ولعدم تشويه المظهر الحضاري وللحفاظ على التطوير القائم في مختلف مدن المحافظة.

جاءت الحملة ضمن حملات محافظة القليوبية المكثفة لرفع مستوى النظافة ومنع انتشار الإشغالات من فترة لأخرى في العديد من الشوارع والميادين وعلى امتداد الأرصفة، مسببة اختناقات مرورية وإعاقة حركة السير في كل المدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وشملت الحملة عدداً من الطرق والشوارع بدايةً بطريق الموقف، طريق بنها- كفر شكر، نزلة المنصورة من الطريق الزراعي، شارع كلية تجارة، شارع نصار بأتريب ، شارع تامر عبد الفضيل ، كفر الجزار مدخل بطا

حصيلة حملة إشغالات بنها

وخلال الحملة تم رفع 9 عربات متنقلة تفترش الطريق الخاص بالمارة بطريقة عشوائية بدون ترخيص وإزالة عدد 4 تندة ثابتة تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون ورفع عدد من البلدورات أمام المحال والحواجز التي تعيق حركة السير، ورفع 16 من الباعة الجائلين بمختلف الشوارع وبالمرور تلاحظ كافتيريا بشارع كلية تجارة تقدم الشيشة، مخالفة بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم تقديم الشيش بالمقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادرة الشيش وتحرير محاضر فورية، مشدداً بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية للحد من تواجد الشيش داخل المقاهي.

المحافظ يوجه برفع الإشغالات

ووجَّه المحافظ برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة.