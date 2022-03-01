«مصر للأسمنت» ترسل إلى البورصة نتائج أعمال 2021.. الأرباح 174 مليون جنيه

عقدت مجموعة مصر للأسمنت التي تقع تحت مظلتها 4 شركات، بينها شركة مصر للأسمنت – قنا، المدرجة في البورصة المصرية، اجتماع مائدة مستديرة؛ للإعلان عن نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2021.

وحقفت شركة مصر للأسمنت – قنا، زيادة نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 656%، ليصل من 23 مليون جنيه في عام 2020 إلى 174 مليون جنيه في عام 2021.

كما حققت الشركة نمو صافي الأرباح المستقلة بنسبة 98%؛ لتحقق 47 مليون جنيه في عام 2020 مقابل 94 مليون جنيه في عام 2021، وتقلص إجمالي المديونية الشركة بنسبة 23% في عام 2021، وقفز نصيب السهم من صافي أرباح الشركة من 0.58 جنيه في عام 2020 إلى 1.09 جنيه في عام 2021، بمعدل نمو 88%.

تطوير التوجه الاستراتيجي للشركة

وأشاد اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر للأسمنت، بالجهود التي اتخذها جميع القائمين بالشركة في تطوير التوجه الاستراتيجي؛ لتعزيز صدارتها محليًا وإقليميًا، قائلاً: «ما نشهده اليوم يعكس هدفنا الأساسي نحو المضي قدمًا لمواكبة تطورات السوق المصرية على الناحية الإدارية والناحية التشغيلية».

235 ألف طن مبيعات التصدير للشركة

وعلى صعيد آخر، صرح طارق طلعت، العضو المنتدب، قائلاً: تمكنا من بيع كمية 330 ألف طن من الكلينكر في 2021. كما بلغت مبيعات التصدير للشركة 235 ألف طن في عام 2021، مقابل 186 ألف طن في عام 2020، بزيادة قدرها 27%.

وزاد صافي الأرباح المجمعة من 23 مليون جنيه في عام 2020 إلى 174 مليون جنيه في عام 2021، وزيادة صافي الأرباح المستقلة بنسبة 98% من 47 مليون جنيه في عام 2020 إلى 94 مليون جنيه في عام 2021، وقفز نصيب السهم من صافي أرباح الشركة من 0.58 جنيه في عام 2020 إلى 1.09 جنيه في عام 2020 بمعدل نمو 88%.