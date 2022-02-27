قطع مياه الشرب 6 ساعات غدا في 5 مناطق بنطاق حي غرب المنصورة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، عند قطع مياه الشرب غدًا الاثنين لمدة 6 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً من نفس اليوم، حيث سيتم قطع مياه الشرب نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال ربط خط 12 بوصة وخط 8 بوصة بمنطقة شارع عبد السلام عارف؛ وذلك في إطار الأعمال الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية بالشارع.

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب وضعفها في المنصورة غدًا

وأكدت رئاسة حتى غرب المنصورة في بيان صحفي، أن 5 مناطق تتأثر بانقطاع مياه الشرب هي: منطقة شارع عبد السلام عارف وتفرعاته، منطقة شارع سامية الجمل بالتفرعات، منطقة شارع الترعة بالتفرعات، منطقة المجزر الآلي، حي الأشجار، إلى جانب ضعف المياه عن منطقة سندوب.

تنبيه على المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال الانقطاع

وأهابت رئاسة حتى غرب المنصورة ‏ بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكافة المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها ‏بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.‏

يذكر أن شارع عبد السلام عارف من أهم شوارع مدينة المنصورة ويجرى حاليًا أعمال البنية التحية في الشارع من أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب علاوة على باقي الخدمات ومتوقع أن تستمر هذه الأعمال حتى الشهر المقبل.