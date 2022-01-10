رئيس رومانيا من المنصة الافتراضية: الشباب يصيغون تنمية مجتمعاتنا

شارك السيد الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، اليوم كمتحدث في الجلسة العامة الرئيسية بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وقد ألقى يوهانيس كلمته من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.

استهل يوهانيس كلمته بتوجيه التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه التحية للسيدات والسادة حضور الجلسة، معربًا عن سعادته بالانضمام إلى هذه الفعالية المهمة قائلًا: «منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مساراً مهما للمشاركة كجيل فتي. فهم يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة، وينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماماً الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية.. في إطار التعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب (2022 – 2027)، وهي تركز على التمكين والتعليم، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

رومانيا تساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة

وتابع يوهانيس كلمته، بأن حكومة رومانيا صدقت على استراتيجية الاتحاد الأوروبي (2022 – 2027)، والتي دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراكهم في الأولويات المهمة التي يعني بها الاتحاد، ومنها أولًا التعليم والمهارات الرقمية وثانيًا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ ومعدلات البطالة، ورابعًا إدارة مسارات الهجرة.

وأضاف أنّ رومانيا أيضًا ستساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظورا مهما في مرحلة ما بعد الجائحة، وأود أن أشدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حقا وحتمية ديمقراطية من شأنها أن تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً، إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة هذه التحديات.

واختتم رئيس رومانيا كلمته قائلًا: «ينبغي أن يمنح الشباب فرصا ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذى جودة علي كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش فيها اللاجئون والنازحيون ومنحهم فرصا إنسانية».

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.