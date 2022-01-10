رئيس رومانيا: منتدى شرم الشيخ بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمي

قال كلاوس يوهانيس رئيس دولة رومانيا، إنَّ منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمي لأنّه يمنح الشباب مسارًا مهمًا للمشاركة كجيل فتي، مشيرًا إلى أنَّه ينبغي على الجميع التقين من أن الشباب هم المستقبل، مع إدراك دورهم الفاعل في صياغة التنمية للمجتمعات والاستجابة إلى التحديات والتعامل معها.

إعداد استراتيجية رومانية للشباب 2022 -2027

وأضاف «يوهانسن» خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أنَّ الحكومة الرومانية تعد استراتيجية وطنية معنية بالشباب 2022 -2027 وتركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع رئيس رومانيا، أنَّ الحكومة صادقت على استراتيجية الاتحاد الأوروبي 2022-2027 التي قدمت دعمًا كاملًا لمشاركة الشباب في مؤتمر مستقبل أوروبا كخطوة أولى لإشراكهم في الأوليات المهمة التي يعني بها الاتحاد ومنها التعليم والمهارات الرقمية، وحماية البيئة، ومجابهة تحديات تغير المناخ ثم معدلات التشغيل وإدارة مسارات الهجرة.

رومانيا تسهم في «سنة أوروبا للشباب 2022» بمشروعات ونقاشات

وأوضح أنَّ رومانيا ستسهم في «سنة أوروبا للشباب 2022» بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظورًا ضروريًا في مرحلة ما بعد الجائحة، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديمقراطية من شأنها المجتمعات أكثر شمولة.

وأفاد بأنَّ رومانيا تؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة التحديات، مطالبًا بمنح فرص ذات معنى للسماح للشباب بأداء الأدوار المهمة، ما يتطلب منظومة سياسية وتعليمية ذاتن جودة على جميع المستويات بما في ذلك المواقف التي يعيش فيها النازحين واللاجئين، متمنيًا في ختام نجاح المنتدى.