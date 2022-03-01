التحفظ على 11.5 طن دجاج داخل شركة كبرى بدمياط للتلاعب في مدة صلاحيتها

نفذت مباحث التموين بدمياط، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على الأسواق والمخابز، والمحال التجارية، لمعرفة مدى التزام أصحابها ومديريها بالقرارات والقوانين التموينية.

أسفرت الحملة عن التحفظ على 11.5 طن دجاج داخل شركة كبرى بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة؛ للتلاعب في استيكرات مدة الصلاحية وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية.

كما تم تشميع ماكينة طلبمة بنزين بمحطة وقود شهيرة برأس البر لقيامهم بالتلاعب فى العداد.

ضبط 200 كيلو سكر تمويني

كما تمكنت الحملة التى قادها المقدم محمد يحيى رئيس مباحث التموين بدمياط من ضبط 200 كيلو سكر تموينى اخل احدى المحال التجارية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3532 لسنة 2022 جنح مركز شرطة فارسكور.

حملات على الأسواق والمحلات

وفى سياق متصل واصل رجال الرقابة التموينية بدمياط تنفيذ حملات موسعة ، على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.

وشنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع و الاستغلال.

تحرير 35 مخالفة تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة منها 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لتعبئة مواد غذائية فى مطبوعات واكياس سوداء، محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين ضد موزع غاز لا يحمل كارنية ومحضر ضد بدال تمويني لعدم إعلان أسعار ومحضري عرض لحم مكشوف.

ووجه علي الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط رجال الرقابة التمونية والتجارة الداخلية، من خلال غرفة عمليات بالمديرية، بشن عدة حملات علي محطات الغاز وتموين الوقود بالمحافظة، وجار تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.