لاعبو الكاراتيه في قبريط بكفر الشيخ يحصدون الذهب والفضة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ممارسة الرياضة أمر مهم بالنسبة للشباب، وأن الرياضة مفيدة لجميع الفئات من الشباب، والكبار، وذلك لبناء الجسم السليم رياضياً، وكذلك قدرتهم على التفوق في شتى المجالات المتنوعة رياضياً.

فريق قبريط يحصد الذهب والفضة

بينما، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، التهنئة ، لأعضاء مركز شباب «قبريط»، بمركز فوه، لحصول فريقهم في لعبة الكاراتيه على الميداليات الذهبية، والفضية ببطولة الجمهورية التنشيطية المقامة باستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة.

تحت رعاية وزير الشباب

ونظمت البطولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة، بالمحافظة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، بالإقليم.

ومن جانبه، أشار مدير مديرية الشباب، بالمحافظة إلى أن لأعبي فريق كاراتيه مركز شباب قبريط قد حصدوا على 14 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و10 ميداليات برونزية، وذلك ضمن بطولة الجمهورية التنشيطية المقامة بإستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة، وسط فرحة عارمة للاعبين، وأسرهم، بفوزهم بجوائز مختلفة ضمن فعاليات البطولة.

سن المشاركة للاعبين

وكانت قد حددت وزارة الشباب والرياضة، سن اللاعبين الذين سوف يشاركون في البطولة من عمر 5 سنوات، حتى 12 سنة، حيث شارك 39 لاعبا من مركز شباب قبريط، وذلك ضمن مشاركات الفرق ضمن بطولة الاتحاد المصري للكاراتيه، بالقاهرة، والتي تقام للاعبين من مراكز الشباب، على مستوى محافظات الجمهورية.