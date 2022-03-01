مصرع شاب وإصابة 6 آخرين في حوادث متفرقة بالبحر الأحمر «أسماء»

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث جنوب محافظة البحر الأحمر، ودفع مرفق الإسعاف بأكثر من سيارة إسعاف، ونقلت الجثة والمصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكان مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «مرسى علم - الشيخ الشاذلي» وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين مصرع «ناصر محمد»، 23 عاما، وإصابة «حسن إبراهيم»، 23 عاما، و«جمعة عبد الرحمن»، 29 عاما، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء التحقيقات.

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وأفاد مصدر طبي بالمستشفى، في تصريح لـ «الوطن»، بأنّ حالات المصابين متوسطة وعبارة عن كسور وكدمات وسحجات، وتم عمل الإسعافات الأولية والحالات مستقرة الآن.

إصابة 4 أشخاص في حادثين

من ناحية أخرى، أصيب 4 أشخاص فى حادثين على طريق «رأس غارب - الزعفرانة» وبالكيلو 20 طريق «رأس غارب - الغردقة» شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج اللازم.

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وحالة المصابين الأربعة عبارة عن اشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، وخدوشٍ متفرقة بالوجه والذراعين، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية.