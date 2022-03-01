«التعليم» تدرس صرف حافز التجريبيات بالمدارس بجميع المديريات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، ردا على الشكاوى من عدم صرف حافز التجريبيات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوي مديريات التربية والتعليم.

دراسة موقف صرف الحافز

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بناء على التعليمات يجرى دراسة موقف صرف حافز المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات على مستوى مديريات التربية والتعليم الموجودة في شتى أنحاء الجمهورية، وشددت بالتنبيه على المختصين بالمديرية باتخاذ اللازم ببيان موضحا به الآتي:

- اسم المدرسة والإدارة التابع لها.

- متوسط قيمة الحافز الشهري للمدرسة.

- موقف الصرف الفعلي الحالي.

- الشهور المتأخر صرفها حتى تاريخه إن وجدت.

توضيح أسباب التأخر في الصرف

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتوضيح أسباب التأخر في صرف الحافز إن وجد، وذلك في موعد الخميس 3 مارس 2022، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات المالية للعاملين عن موعد استحقاقها الرسمي.