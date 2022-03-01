القبض على المتهمين بسرقة سيارة «إن درايفر» على طريق الواحات

ألقت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهمين في واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه تحت تهديد السلاح على طريق الواحات.

وتبين أن السيارة الملاكي المسروقة تُستخدم في سوق النقل الذكي الخاص بشركة «إن درايفر»، وأن منفذي الجريمة شاب وفتاة تربطها علاقة صداقة بالأول، وأنهما طلبا الخدمة الإلكترونية واستدعاء السائق عن طريق تطبيق «إن درايفر» واستقلا السيارة من كمبوند «هرم سيتي» بزعم أن الرحلة ستنتهي في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.

سرقة بالاكراه بعد منتصف الليل

وأفادت التحريات التي أشرف عليها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول أن سائق السيارة فوجئ خلال سيره على طريق الواحات، وتحديدًا بعد النفق الجديد الذي يقع في نطاق قسم أول أكتوبر بالشاب والفتاة يشهران في وجهه سلاحًا ناريًا و«مطواه» ويجبرانه على النزول من السيارة والتخلي عنها، فاستجاب السائق لهما لأنهما هدداه بالقتل، ووقت الجريمة كان بعد منتصف الليل وعلى طريق صحراوي خال من المارة.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهمين هربا بالسيارة وتركا سائقها في المنطقة الصحراوية، فأسرع الأخير بالاستغاثة بشرطة النجدة، والإبلاغ بسرقة سيارة «هونداي اكسنت» موديل 2020 تحت تهديد السلاح، وانتقل ضابط من قسم شرطة أول أكتوبر، وأجرى معاينة لمكان الحادث، وبعدها بدأ الفريق الأمني الذي أشرف عليه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من ملاحقة المتهمين.

القبض على الجناة في 48 ساعة

وخلال 48 ساعة نجح المقدم إسلام المهداوي في القبض على الجناة وإعادة السيارة، وباستجواب المتهمين اعترفا بتفاصيل الجريمة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة السرقة بالإكراه، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وأشاد حسين سرحان مالك السيارة، بجهد الفريق الأمني في قسم أكتوبر أول وعلى رأسه المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والنقيب مصطفى عليا معاون المباحث، موضحا أن رجال الشرطة هم العيون الساهرة لأمن الوطن والمواطنين.