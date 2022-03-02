«الخزانة الأمريكية»: شكلنا خلية أزمة لتجميد وحجز أصول الأثرياء الروس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مجموعة السبع الكبرى «الولايات المتحدة-كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة»، شكَّلت خلية أزمة لتجميد وحجز أصول الأثرياء الروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إجراءات إضافية

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن بلادها ومجموعة السبع، مستعدون على إجراءات مالية إضافية ضد روسيا، وأدانت الخزانة الأمريكية، العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إجراء مباحثات هاتفية مع وزير المال الأوكراني.