عرض المتهم بقتل زوجته في حلوان على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت جهات التحقيق، عرض المتهم بقتل زوجته بعدة طعنات من سلاح أبيض في أماكن متفرقة بالجسم في منطقة حلوان، على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

رجل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية

تعود الواقعة عندما مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمقتل ربة منزل على يد زوجها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، مصابة بعدة طعنات في الصدر والبطن والرقبة، وتبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تشريح جثتي زوجين عثر عليهما متوفين داخل شقتهما

في واقعة أخرى، قررت جهات التحقيق نقل جثتي زوجين عثر عليهما داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أقارب المتوفين لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما قررت النيابة انتداب فنيين من شركة الغاز لمعاينة الشقة وبيان هل يوجد تسريب للغاز من عدمه.