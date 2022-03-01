«التعليم»: تحويل معلم واقعة «الحمار» لوظيفة إدارية حال إدانته

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أن الترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2021-2022، يسير بصورة منتظمة وطبيعية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل معلم «واقعة الحمار» إلى التحقيق، والتي حدثت بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، ضد الطالب محمد جمال، والبالغ من العمر 13 عاما، بالصف الأول الإعدادي.

معلم واقعة الحمار يواجه عقوبات رادعة حال إدانته

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن معلم واقعة الحمار سيواجه عقوبات رادعة حال إدانته، وسيتم تحويله إلى وظيفة إدارية، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم، حذرت مرارا وتكرارا من حالات التنمر بين الطلاب والمعلمين داخل المدارس، موضحا أنه تم إيقاف المعلم «ن - د»، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات كافة.

التعليم: حظرنا التنمر والتدخين داخل المدارس

وأضاف المصدر، أن وزارة التربية والتعليم، وضعت قائمة محظورات تزامنا مع انطلاق الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومنها حظر التنمر بين الطلاب والمعلمين داخل المدارس، واستخدام التليفونات المحمولة للطلاب والمعلمين أثناء اليوم الدراسي، وحظر التدخين في المدارس والإدارات والمديريات بشكل كامل، ومنع تدريس الكتب الخارجية أو مناهج غير رسمية داخل المدارس، علاوة على عدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.

حظر العقاب البدني واللفظي للطلاب داخل المدارس

وأوضح المصدر، أن قائمة المحظورات، شملت العقاب البدني واللفظي للطلاب في المدارس أثناء اليوم الدراسي، ومنع استخدام أسوار المدارس في إعلان الدروس الخصوصية، وعدم استخدام الطلبة فى أية أعمال خارج المدرسة، منوها إلى أن واقعة معلم الحمار، وتنمره على أحد الطلاب غير مقبولة، ولن يسمح بحدوثها مرة أخرى.

كورونا لم تؤثر على سير الدراسة بالترم الثاني

وأشار المصدر، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على سير العملية التعليمية، خلال الترم الثاني، مؤكدا أن الوزارة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، تزامنا مع ثاني أسبوع من بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2021-2022.

معلم يمتطي تلميذا كـ«حمار» أمام زملائه في سوهاج

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام موجه بالتربية والتعليم ببلاغ ضد معلم، اتهمه بالتنمر على ابنه الطالب بالصف الأول الإعدادى ومعاقبته أمام زملائه بدعوى إحداثه شغب وارتفاع صوته أثناء شرحه الدرس، حيث امتطى المعلم التلميذ حماراً وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه، وتم تحويل المعلم إلى التحقيق وإيقافه عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.