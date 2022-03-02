وزير الرياضة: نادي النادي تكلف 665 مليون جنيه.. ومجمع حسن مصطفى 1.5 مليار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ نادي النادي في مدينة السادس من أكتوبر، أُنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع، بهدف تقديم خدمة رياضية اجتماعية شبابية بسعر اقتصادي، والمساهمة في بناء الإنسان المصري في شتى المجالات الرياضية والاجتماعية والصحية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ 665 مليون جنيه.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي، مشروعات قومية اليوم الأربعاء، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي، وجنة للإسكان المتوسط، أنّ نادي النادي يستهدف ضمّ أكثر من 80 ألف عضوية عاملة، ويضم منشآت رياضية وأماكن ترفيهية ومتنزهات اجتماعية ومناطق خضراء، إضافة إلى المنشآت الخدمية الرياضية.

وتابع صبحي، أنّ الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة في مفهوم الصالات الرياضية، خاصة ما يتعلق بالأبنية الذكية، وهو ما تجسد في مجمع حسن مصطفى للألعاب الجماعية وكرة اليد، الذي يمثل أحد أهم الإضافات بالغة الأهمية للبنية الرياضية المصرية، كونه يمثل تحولا جذريا بين الجيل القديم لصالات الألعاب الرياضية المغطاة في مصر، والجيل الجديد الذي يتواكب مع أحدث التقنيات العصرية والمواصفات المعمارية العالمية لصالات الألعاب الرياضية.

مجمع حسن مصطفى

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنّ مجمع حسن مصطفى أٌقيم على قطعة أرض فضاء غير مستغلة بمنطقة السادس من أكتوبر على مساحة 30 ألف متر مربع، ونُفذ تحت إدارة الأشغال العسكرية في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، مع كبرى شركات القطاع الخاص، واستغرق العمل فيه نحو 18 شهرا، بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار جنيه، ويضم مجمع للألعاب الجماعية لكرة اليد، وصالة رئيسة تسع 4500 متفرج، وصالة فرعية تستخدم للتدريب لتفي بالمتطلبات الخاصة بالمنافسات الدولية.