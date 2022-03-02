«الهيئة الهندسية»: ننفذ خطة مدروسة للطرق والمحاور دعما لمشروعات التنمية

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 لتطوير وصياغة رؤية مستقبلية لتنمية الجمهورية الجديدة حتى عام 2030، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ خطة مدروسة لتطوير وإنشاء المحاور والطرق التي تعتبر شريان التنمية، تضمنت الخطة تخفيف الضغوط على إقليم القاهرة الكبرى نتيجة ارتفاع معدلات التنقلات من المحافظات، فقد تم التخطيط لتطوير محاور وطرق محافظة الجيزة من خلال محورين رئيسيين، المحور الأول تطوير محور مرورية قائمة وخلق محاور جديدة، المحور الثاني هو ربط محافظة الجيزة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الشبكة القومية للطرق.

الهيئة الهندسية: عملنا في المناطق التي تشهد ازدحاما كبيرا

وأضاف الفار خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان أن محافظة الجيزة تتكون من 10 مراكز و10 أحياء داخل المحافظة، فتم العمل على المناطق التي تشهد إزدحاما كبيرا مثل مدينة الجيزة ومنطقة كرداسة وأوسيم وأبوالنمرس والبدرشين ومدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر لتأثيرها على الحركة المرورية والكثافات المرورية على المحافظة، وأثناء المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم إدخال مركزي أطفيح ومركز الصف لتطوير الطرق الرئيسية بهم.

كثافة سكانية عالية في محافظة الجيزة

وشرح الفار أنه جرت دراسة الطرق الموجودة بالمحافظة التي بها 5 طرق عرضية و2 طريق رئيسي من الجنوب للشمال، والطرق الرئيسية التي تنقل الحركة الرئيسية داخل المحافظة، وهي الطريق الدائري والقوس الجنوبي والقوس الشمالي وشارع فيصل والهرم ومحور 26 يوليو، والطرق الطولية هي طريق المريوطية والمنصورية والبحر الأعظم، وهي الطرق التي كانت تنقل الحركة المرورية للتكتلات السكانية إضافة للقادم من طريق القاهرة الأسكندرية وطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق الفيوم.

وكشف الفار أن محافظة الجيزة بها 9 ونصف مليون نسمة، ومدينة الجيزة بها 5.5 مليون نسمة، بالإضافة للمراكز أخرى بها 7.5 مليون نسمة، وهي كثافات عالية جدا من السكان تخطت المعدلات الدولية.