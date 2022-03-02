استعدادات «التموين» لشهر رمضان: معارض وسيارات متنقلة وتخفيضات 30%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادتها لشهر رمضان الكريم والذي يحل يوم 2 أبريل المقبل من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة وخاصة السلع الرمضانية.

تنظيم معرض «أهلا رمضان» في كل محافظات الجمهورية

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تنظيم معرض أهلا رمضان إذ ينطلق المعرض يوم 24 مارس المقبل قبل حلول شهر رمضان بحوالي أسبوع، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، فضلًا عن تنظيم أفرع للمعرض في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك طبقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بأن كل محافظة ستشهد إقامة معرض «أهلا رمضان».

سيارات متنقلة لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة

فيما تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية نشر عدد من السيارات المتنقلة للأماكن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن توزيع عدد من السيارات المتنقلة في القرى والنجوع أيضا والتي يصعب على مواطنيها الذهاب لمقر إقامة معرض «أهلا رمضان» في المحافظة.

من جهته، قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنَّ هناك 1500 فرع وسلسلة تجارية يشاركون في معارض «أهلا رمضان» هذا العام، وذلك من خلال توفير السلع الرمضانية والغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين نسبة تخفيض تتراوح من 20 إلى 30%.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية لـ«الوطن» أنَّ الوزارة ستنظم هذا العام ما يقرب من 150 شادرًا لعرض السلع الغذائية خلال الشهر الكريم بالإضافة إلى معارض «أهلا رمضان» فضلا عن ضخ نفس السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، مؤكّدًا أنَّ أسعار السلع في معارض القاهرة الكبرى هي نفسها أسعار السلع في معارض «أهلا رمضان» في المحافظات.