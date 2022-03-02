الهيئة الهندسية: إنشاء 7 طرق طولية جديدة بالجيزة لتخفيف التكدس

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن منطقة بولاق الدكرور بها مليون نسمة، وهو الرقم المعلن ولكن الأعداد الحقيقة تفوق هذا الرقم بكثير، ومنطقة كرداسة بها 200 ألف نسمة، ومنطقة أبوالنمرس بها 400 ألف، وصفط اللبن بها 150 ألف والبراجيل 100 ألف، وبحساب الكثافات السكانية على مساحة الأرض نجد أن الفدان الواحد بالجيزة به من 200 لـ280 فرد، وهو نسبة عالية جدا.

وتابع الفار قائلا إن دراسة حل أزمات الطرق بهذه المناطق تشمل رفع كفاءة طرق وإنشاء أخرى، أولها محور 26 يوليو الأساسي الذي كان 4 حارات في كل إتجاه وهو طريق يتحمل أعباء مرورية عالية جدا، بدليل أن القادم من أكتوبر والشيخ زايد كان يستغرق ساعات للوصول للقاهرة، ولكن الطريق الآن جاري العمل به، وأحد اتجاهاته ستكون 6 حارات والإتجاه الآخر 8 حارات من أجل إزالة العبء المروري الموجود.

إنشاء محور موازي لطريق 26 يوليو

وأضاف الفار خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان أنه جاري إنشاء محور موازي لطريق 26 يوليو، وهو طوله 12 كيلو ويربط بمنطقة محور 26 يوليو وأبو رواش ويصل لمنطقة ناهيا والطريق الدائري، إضافة لعمل محور ناهيا الذي كان عبارة عن مسار لترعة كان يمر بها مياه صرف للمعالجة ولكن تم عمل مسار آخر لهذه الترعة، وتم عمل مواسير مغطاه وهذا الطريق سيكون طوله 8 كيلو.

الفار: 4 محاور عرضية بمسافة 5 كيلو متر

وشرح الفار أن منطقة كرداسة منطقة متكدسة بشكل كبير جدا، وهناك بلوكات مغلقة لاتستطيع عربات الإسعاف والمطافي دخولها وجاري عمل محور «صفط اللبن - الخمايل» الذي يصل بين الطريق الدائري وطريق الإسكندرية وكرداسة والخمايل، وبهذا يكون قد تم عمل 4 محاور عرضية بمسافة 5 كيلو متر موازية لطريق 26 يوليو، بجانب العمل مع وزارة الإسكان بمحور صفط اللبن الذي يدخل على ميدان الجيزة بطول 5 كيلو، ومحور ترسا بطول 6 كيلو الذي يخفف الأعباء المرورية على طريق الأهرام وفيصل ويربط بين ميدان الرماية ويصل حتى ميدان الجيزة، والطريق السابع هو الممشى السياحي الذي تم ربطه بطريق الواحات، وبهذا يكون لدينا 7 طرق طولية جديدة بالإضافة لـ5 موجودين، وبهذا يكون بالجيزة 12 طريق.