التموين: 3754 محلا يشارك في الأوكازيون الشتوي بينهم 692 مخالفين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول عدد المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022، الذي انطلق يوم 7 فبراير الماضي ويستمر حتى 21 مارس الجاري، إلى 3 آلاف و754 محلا حتى الآن.

زيادة يومية في عدد محلات الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022 في تزايد مستمر يوميا، بسبب التسهيلات التي أعلنتها الوزارة للمحال الراغبة في الاشتراك، إذ يمكن الحصول على تصريح المشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل في نفس توقيت التقدم بالطلب.

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حملات مكثفة

ذكر «أبو الفضل»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه تم تحرير محاضر في النيابة ضد 692 محلا من بين المشاركين، بسبب المخالفة لقانون الاشتراك في التصفيات الموسمية، موضحة أن المحاضر التي تم تحريرها مقسمة إلى التالي:

199 محضرا ضد محالات أعلنت عن تخفيضات وهمية للمواطنين.

484 محضرا ضد محلات اشتركت في الأوكازيون دون الحصول على تصريح من المديرية.

8 محاضر ضد محلات لم تعلن عن نسبة التخفيضات على السلع المعروضة لديها.

محضر ضد محل لم يستخدم اللغة العربية في إعلان الأسعار والتخفيضات على السلع.

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وتستمر وزارة التموين في تكثيف حملاتها الرقابية على المحال في الأسواق، للرقابة على العروض والتخفيضات المقدمة للمواطنين خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2022.