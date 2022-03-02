السيسي لـ«المصريين»: هنبني شقق تكفيكم.. ومتضيعوش فلوسكم في حاجة مش هتسكنوها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة قادرة على تلبية مطالب المواطنين في السكن، شرط ألا يضيّعوا أموالهم في أشياء أخرى لا يحتاجونها، كبناء وحدات وشقق لا يسكن فيها أحد، متابعا: «المفروض الناس بتوع الجامعة، علماء الاجتماع، يدرسوا ليه الناس بتبني كده».

محاور النيل

ووجّه الرئيس السيسي، سؤالا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، قائلا: «المحاور بتاعة النيل، لما جيت قلتلي أنا هاخد 500 فدان، قلت لكم يا جماعة هتاخدوا 500 فدان ليه لطريق، رغم إنه هيحرك الناس، وقلت لكم اعملوا كوبري بس على النيل ومتعملوش محور»، فأجابه الوزير: «أيوا يا افندم، حضرتك رفضت، ده كان في سمنود لوحدها، وقلت لنا كمان استخدموا الطرق المحلية الموجودة وميكونش فيها أرض زراعية».

الأراضي الزراعية في مصر

وواصل رئيس الجمهورية: «أنا بس بقول للناس قد إيه الدولة حريصة على الأرض الزراعية، وحرصها ده نابع من إيه، دي أرض بتتروي بالراحة وخصبة، قياسا بأي أرض أخرى، فنحافظ عليها»، متابعا أن الدولة تعمل في برنامج يتضمن 500 ألف وحدة في عواصم المحافظات، شكل يليق بالإنسان، ولا يشوه فكر و(ذوق) أطفال اليوم».