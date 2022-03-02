الفار: لولا الطريق الأوسطي لما تمكنا من توسعة «دائري القاهرة»

أكد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أهمية الطريق الدائري الأوسطي، «لولا الطريق الدائري الأوسطي لم تستطيع وزارة النقل عمل توسعة على الطريق الدائري بالقاهرة.. كان الموضوع هيبقى مقفول تماما، فالطريق من 4 لـ 5 حارة مرورية إضافة لـ3 حارة مرورية لطريق الخدمة».

إنشاء 29 كوبري سيارات بطول 20 كيلو متر

وأضاف الفار خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان اليوم أنه تم عمل 66 عمل صناعي، 29 كوبري سيارات بطول 20 كيلو متر و24 نفق سيارات بطول 2 كيلو و13 بربخ بطول 1200 متر، موضحا أن طريق السخنة الأوتوستراد طوله 24 كيلو به 2 كيلو منطقة صخرية تم إزالة 4 مليون متر مكعب من الصخور وارتفاعه 40 متر، وتم تنفيذ الطريق بـ200 حفار، وتم العمل بهم ليل نهار، وهذه هي المنطقة التي لم يتم العمل بها بالمفرقعات وتم تنفيذها بالمعدات الميكانيكية، أما عن طريق الأوتوستراد النيل بطول 6 كيلو متر.

الفار: تجاوزنا مشكلات محطات الكهرباء بالتعاون مع الوزارة

وكشف الفار عن مشكلة قابلت الهيئة الهندسية خلال تنفيذها للطريق الدائري الأوسطي مع وزارة الكهرباء، خصوصا وأن الطريق به 2 محطة كهرباء ولكن تم التنسيق مع وزارة الكهرباء وتم تجاوز المشكلة، ولكن كان يوجد 2 خط غاز و2 خط بترول، ومصرف طرد، ولكن تم إنهاء كل تلك المشكلات بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، موضحا أن كوبري النيل بحلوان تم تنفيذه بطول 835 متر وعرضه 45 متر بـ4 حارة مرورية بكل اتجاه، ولولا وجود شركة المقاولون العرب لتنفيذ هذا الكوبري سيكون أمر صعب ولكنها شركة لديها خبرات كبيرة جدا، وساهمت كثيرا في انجاز المشروعات.